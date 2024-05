Cremona si prepara a un week end (dal 24 al 26 maggio) a “stelle e strisce” con l’ormai tradizionale “Salone del Cavallo Americano”, a Cà de’ Somenzi, ma anche con un raduno di auto e moto d’oltre oceano, organizzato, domenica, dal Cavec in collaborazione con Cno American Motors Italy.

Un evento che vuole raccordare il polo espositivo al cuore della città. Il programma, infatti, prevede, dopo la registrazione dei partecipanti di fronte alla sede del Club Amatori Veicoli d’Epoca (dalle 9,30), una sfilata per le vie del centro (arrivando da via Mantova, per piazza Libertà, via Decia, piazza San Michele e Piazza IV Novembre, poi corso Vacchelli, via XX settembre e via Sicardo, fino ad arrivare il Piazza Duomo).

Qui i veicoli sosteranno lasciandosi ammirare da appassionati e curiosi, prima di far ritorno (all’incirca sullo stesso percorso) in Fiera dove resteranno esposte. Per i partecipanti, invece, dopo aver ammirato la bellezza del cuore della città, sarà possibile visitare i padiglioni a tema. Sempre a Cà de’ Somenzi è in programma anche il pranzo.

“È la prima edizione del raduno – spiega il presidente Cavec Claudio Pugnoli – Abbiamo proposto un progetto inedito grazie all’attenzione di Cremona Fiere, degli organizzatori del Salone, della Amministrazione Comunale e del Cno American Motors Italy. A ciascuno rinnovo il mio ringraziamento. Pensiamo ad una utile sinergia per promuovere il turismo in città, unendo le potenzialità delle bellezze artistiche ad un evento che già ha un respiro internazionale, come il Salone. Il tutto partendo dalla passione per auto e moto.

Anche per il Cavec è una opportunità interessante per arricchire la propria identità, per essere riferimento per un numero sempre maggiore di collezionisti”. “Abbiamo pensato – conclude Pugnoli – a una quota d’iscrizione quasi simbolica, persino inferiore al solo biglietto di ingresso alla fiera. Anche per questo speriamo che al nostro invito possano aderire numerosi appassionati”.

Chiunque voglia aderire può contattare direttamente la segreteria del Cavec (0372 748694 – info@cavec.it). La partecipazione è aperta anche alle youngtimer e alle istant classic, in pratica a due e quattro ruote di ogni epoca, anche dei giorni nostri, purchè costruire in America. Così, accanto ai cavalli in carne ed ossa ci saranno quelli d’acciaio dei motori dei marchi statunitensi come Ford, Chevrolet e Dodge, per le quattro ruote o le Harley Davidson per le moto. Case costruttrici che hanno conquistando il cuore degli appassionati di tutto il mondo, diventando veri e propri simboli di status e fascino. Un fascino che si prepara a conquistare anche i cremonesi.

