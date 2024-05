Casellati “Premierato è sui binari della Costituzione”

MILANO (ITALPRESS) – “La riforma da me sottoscritta sul premierato corre sui binari dei valori della Costituzione repubblicana. Quindi trovo singolare anche questa critica del Times. Ho grande rispetto per la senatrice Segre, che è anche un’amica alla quale ho dedicato il discorso di insediamento quando sono stata eletta presidente del Senato, ma non la penso come lei”. Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine dell’inaugurazione a Milano di In&Aut Festival rispondendo alle domande dei giornalisti sull’articolo del quotidiano britannico che, riprendendo le parole della senatrice a vita Liliana Segre, criticava la riforma del premierato.

