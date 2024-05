Tragedia, poco dopo le 18,30, in via Antonio Stradivari a Spino d’Adda. Un uomo è morto all’interno della sua auto che ha preso fuoco. Alla scena hanno assistito diversi passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Milano. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.

