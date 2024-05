Un 30enne originario della provincia di Varese è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Cremona con l’accusa di estorsione. La querela l’aveva sporta un 40enne italiano, che, particolarmente spaventato, aveva riferito che un uomo, suo conoscente, stava cercando, con pressanti minacce di ritorsioni, di estorcergli 500 euro, facendo leva su alcuni asseriti debiti pregressi. Gli accertamenti effettuati sulle dichiarazioni della vittima hanno permesso agli investigatori di raccogliere importanti riscontri su quanto stava accadendo, tanto che nell’arco di pochi giorni il 30enne è stato identificato e arrestato, atto convalidato dal giudice che ha disposto gli arresti domiciliari.

La vittima, vessata dalle intimidazioni dell’indagato, invece del denaro illecitamente preteso, gli aveva consegnato le chiavi della propria auto, senza tuttavia placare le insistenti richieste da parte del 30enne. Attraverso un mirato servizio di osservazione e monitoraggio, i poliziotti della Mobile hanno iniziato a tenerlo sotto controllo, cogliendolo in flagranza di reato, quando, a seguito di svariate intimidazioni, ha incontrato il 40enne in una via del centro cittadino per ricevere in consegna la chiave di un’altra auto di proprietà della vittima. Proprio mentre si stava allontanando dal luogo dell’incontro, è stato fermato dai poliziotti e trovato con le chiavi in tasca.

Anche la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: in casa dell’indagato è stata trovata la chiave della vettura consegnata pochi giorni prima, insieme ad alcune dosi di cocaina, per cui è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Il 30enne, con alle spalle precedenti penali, dopo l’arresto è stato accompagnato nel carcere di via Cà del Ferro.

Sara Pizzorni

