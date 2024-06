Andrea Bocelli la sera del 14 giugno ha cantato e si è esibito in alcune delle arie più famose della tradizione operistica italiana al G7, davanti ai potenti del mondo. Accanto a lui applauditissima anche la talentuosa violinista ucraina naturalizzata italiana, Anastasiya Petryshak, cremonese d’adozione e volto noto non solo in città ma nella musica internazionale. L’artista, incinta del secondo figlio, accompagna molto spesso Bocelli nei suoi concerti. “Suonare davanti alle 7 potenze mondiali è stato emozionante, sapere di poter contribuire con la mia musica a questi livelli è meraviglioso” ha raccontato ad Avvenire la violinista. Petryshak è nata a Ivano-Frankivs’k nel 1994, è stata allieva di Salvatore Accardo e oggi è una vera e propria star nei più importanti teatri internazionali. Anastasiya avrebbe voluto parlare con Zelensky che però è ripartito subito per la conferenza internazionale sull’Ucraina in Svizzera

© Riproduzione riservata