Nuovi ambulatori specialistici alla Fondazione Elisabetta Germani di Cingia de Botti. Sono stati inaugurati, alla presenza delle autorità, dal presidente Enrico Marsella, dal direttore generale Ivan Scaratti e dal direttore sanitario Isabella Salimbeni.

In spazi moderni ed accoglienti, ricavati nel padiglione Santa Chiara, accanto ai nuovi studi dei medici di medicina generale (dott. Gianmario Corbani, ad oggi) e della pediatra (dott.ssa Federica Persico), si può accedere a prestazioni sanitarie di eccellenza in regime privato. Tante le specialità presenti nei nuovi ambulatori per un’offerta ampia e qualificata a favore della salute dei cittadini: Anti-aging (dott.ssa Simonetta Morganti), Fisiatria e Ortopedia (dott. Massimo Banchi), Fisiatria (dott.ssa Paola Fasoli), Geriatria (dott.ssa Isabella Salimbeni), Logopedia (dott.ssa Giulia Sola; dal 1 luglio dott.ssa Baronio Roberta), Neurochirurgia (dott.ssa Emanuela Catenacci), Neuropsicologia (dott.ssa Elena Lucchi), Pneumologia (dott. Giancarlo Bosio), Cardiologia (dott.ssa Silvia Frattini), Psichiatria (dott. Franco Spinogatti), Psicologia (dott. Luca Della Valle), Terapia occupazionale (dott.sse Veronica Ragusa, Camilla Tagliasacchi, Silvia Gerardini).

Le visite con gli specialisti si possono prenotare al numero 0375 9602201 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20. A completamento dei servizi di medicina generale e specialistica, continua, negli spazi adiacenti, tutti i giovedì l’attività del Punto prelievi in convenzione con l’Asst di Cremona per esami ematochimici di routine e altre tipologie di esami. Inoltre dal lunedi al venerdi è attivo il servizio di fisioterapia con Sistema Sanitario Nazionale e in regime di solvenza con strumentazione innovativa ed un’equipe consolidata e preparata.

“È con spirito di continua e sensibile attenzione ai bisogni della comunità – la dichiarazione del presidente Enrico Marsella – che il Consiglio di Amministrazione, da sempre ispirato ai nostri principi e ai nostri valori fondativi, ha deciso di investire nella ristrutturazione del padiglione che ospita il nuovo poliambulatorio. Si tratta di un’importante offerta di prestazioni specialistiche dove c’è tra l’altro anche la presenza dei medici di medicina generale e del pediatra di libera scelta; un’ampia articolazione direi, di servizi sanitari e socio sanitari, che la nostra Fondazione mette a disposizione della popolazione con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace ed efficiente al bisogno di salute della collettività”.

“L’attivazione degli ambulatori polispecialistici aperti a tutta la comunità – è il commento del direttore generale Ivan Scaratti – rientra nel percorso di Fondazione di qualificarsi come un punto di riferimento del territorio, capace di proporre soluzioni efficaci e integrate, frutto dell’incontro di una selezionata équipe di professionisti di numerose specialità e della presenza di medici di medicina generale e del pediatra”. “Anche questa sfida – afferma il direttore sanitario Isabella Salimbeni – è indirizzata all’implementazione di nuovi modelli organizzativi indirizzati all’approccio interdisciplinare, al lavoro in équipe multiprofessionale e alla presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini del territorio”.

