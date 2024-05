Incontro tra sindaci questo pomeriggio in largo Boccaccino, iniziativa del candidato sindaco Andrea Virgilio, con Laura Castelletti, primo cittadino di Brescia, Kata Tarasconi di Piacenza e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo uscente e candidato alle Europee per il Pd.

Tanti gli argomenti trattati, in un confronto in stile colloquiale aperto dalla violinista Lena Yokoyama e condotto da Giovanni Palisto, a partire dalla gestione dei fondi Pnrr: “E’ stato un’opportunità che le amministrazioni con grande capacità hanno saputo andare a catturare – ha detto Castelletti – Ora il Governo ha cominciato a fare tagli sulla spesa corrente alle amministrazioni che hanno messo risorse per i grandi progetti”. Tarasconi: “Se il governo non ci trasferisce le risorse per gli educatori e le spese per elettricità e utenze, come facciamo a far funzionare i nidi? Se non diamo servizi, il cittadino viene da noi non va da Giorgia Meloni. Il Pnrr è una grande risorsa ma se ci tagliamo le gambe da soli diventerà un grande problema”.

Virgilio ha poi parlato della rigenerazione urbana, importante per la relazione tra le persone. “E’ in quelli spazi che i cittadini danno forma alla città. L’amministrazione deve essere come un gregario, che accompagna i cittadini che lavorano per la città”. Fondamentale il rapporto con il commercio: “Ci vuole una corresponsabilità nella gestione e manutenzione degli spazi da parte dell’ente locale e dei privati”. Un esempio viene da Brescia, dove i locali pubblici della zona della movida hanno messo a disposizione degli steward per gestire i problemi di rumorosità.

Per Gori la sofferenza del commercio nei centri storici è legata al fatto che necessariamente alcune merceologie sono state soppiantate dal commercio online o dai centri commerciali: “Oltre a rivitalizzare gli spazi pubblici e fare in modo che siano belli e curati, secondo me è stato importante lavorare sulle strutture turistiche. Dove a chiuso una merceria o un negozio di scarpe, si è aperto un ristorante o un bar. Non so se è la cosa giusta o migliore, ma sicuramente questo ha contribuito a rendere il centro più vivo e bello”.

“Sulla movida – ha detto Virgilio – c’è un’impresa della notte, tante realtà che interagiscono. Una città è attrattiva se fornisce ai ragazzi opportunità di studio, lavoro, ma anche tempo libero. Bisogna conciliare”. Sulla sicurezza, “il Comune ha una funzione importante di presidio del territorio attraverso la polizia locale, ma la sicurezza è una funzione dello Stato. La percezione di sicurezza tra i cittadini una cosa importante e va accompagnata: è questa la parte che deve fare il Comune, presidiare diversi contesti della città e serve anche una educativa di strada”. Virgilio ha poi citato il caso dei tagli alla Polizia locale da parte della regione e ha suscitato gli applausi quando ha parlato degli sforzi che le amministrazioni locali devono fare per gestire i minori stranieri non accompagnati con le loro risorse, mentre la competenza è dello Stato. “Abbiamo inviato una diffida allo Stato e poi fatto anche una denuncia”, ha aggiunto il sindaco di Bergamo, per recuperare lo sbilancio dei costi.

Analoghi problemi vengono sottolineati dalla sindaca di Piacenza (“Perchè i minori non vengono intercettati prima di arrivare nelle nostre città?): “Noi abbiamo un grosso problema con i furti. Il cittadino si aspetta che tu faccia qualcosa, ma la Polizia Locale non si può sostituire ai carabinieri o alla polizia di stato”.

L’incontro è poi terminato con gli auguri dei colleghi a Virgilio: “Siamo in un passaggio – ha detto Gori – in cui noi sindaci uscenti sentiamo la necessità di una continuità, ma ci rendiamo anche conto che c’è un grande bisogno di innovazione e energia fresca. La città è andata avanti nel frattempo, ma ci vuole capacità di tenere tutto il buono degli anni precedenti e mettere nuove idee e forze. Sono sicuro che Andrea sia la persona adatta”. gbiagi

