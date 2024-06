È giunto a Cremona nel primo pomeriggio il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti per un incontro con le categorie economiche all’Associazione industriale di Cremona e per sostenere la candidatura a sindaco di Alessandro Portesani.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Associazione industriali di Cremona, Stefano Allegri. Un incontro con tutte le categorie, durato poco più di un’ora, dove sono stati affrontati tutti i temi nazionali, europei e locali: quello del debito, della crescita, quello dei giovani, con le azioni che dovranno essere messe in campo nei prossimi mesi.

Tra gli argomenti affrontati, quello della manodopera, ”un tema serio – ha commentato Giorgetti davanti ai giornalisti locali e nazionali -. E’ difficile anche in queste zone trovare manodopera qualificata. Un po’ l’inverno demografico colpisce anche qui, e un po’ emerge la diversa attitudine verso certi tipi di professione di artigianato e di commercio che però così rischiano di andare a morire.”

Per poi affrontare la questione del Pnrr e della spending review. “Mi auguro che i Comuni spendano bene e presto i fondi del Pnrr. Sulla spending review tutti quanti sono chiamati a fare piccoli sacrifici per contribuire a ridurre le tasse sugli italiani”.

E ancora, un passaggio sui centri storici, sempre più deserti. “Queste città – ha detto il ministro – devono trovare vita soprattutto nei centri storici. Se non ci sono attività commerciali, come un circolo vizioso, aumenta l’immigrazione giovanile impoverendo anche città come Cremona. Dobbiamo far vincere Cremona”.

E proprio su Portesani il ministro si è detto convinto di questa candidatura: “Credo che qui ci sia un candidato non soltanto di eccezionale valore ma anche di indole e carattere che merita di essere aiutato”.

Lo stesso Portesani grazie alla presenza per la seconda volta del ministro a Cremona ha spiegato che “oltre al sostegno per me, la sua presenza è un segno di attenzione al territorio, e in caso di vittoria potrà essere per me e per la città di Cremona un punto di riferimento importante”.

Giorgetti incalzato dai giornalisti ha parlato di Ita- Lufthansa. “Credo che in questi giorni sia lavorato ancora molto intensamente, duramente. Diciamo che la data è fissata, sono convocati sposi e testimoni. Tutto può accadere. In questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere. Sono convocati sposa e testimoni però potrebbe anche non presentarsi il Don Abbondio della situazione”.

Infine sulla partita delle nomine “era già aperta, con tranquillità andremo a rinnovo delle cariche scegliendo le persone che possono garantire i progetti che abbiamo in mente, anche su Cdp, dove non credo che ci saranno grandi stravolgimenti”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata