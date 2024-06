In provincia di Cremona sono quasi 3000 i giovani studenti che da mercoledì affronteranno l’esame di maturità. Prima prova, il tema di italiano, uguale per ogni indirizzo.

Giovedì, invece, sarà la volta della seconda prova che varia in base alla specificità della scuola secondaria. La terza prova inizierà lunedì prossimo per tutti gli studenti le cui scuole non sono sede di elezioni e di ballottaggio.

In questo caso gli esami inizieranno tra martedì e mercoledì: sei gli studenti che verranno ascoltati per la prova orale al giorno. E intanto si avvicina il toto tema con alimentazione politica G7 e mondo social tra i temi più ambiti e desiderati. Tra la stretta attualità, secondo i siti degli studenti, potrebbe esserci anche un tema su Chiara Ferragni e sul pandorogate. A Cremona città la scuola con più studenti che effettueranno la maturità è il Torriani.

Federica Bandirali

