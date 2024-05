Una partita equilibrata, a tratti “sporca”, nella quale non sono mancate le occasioni e le emozioni. L’andata della finale playoff contro il Venezia allo Zini termina 0 a 0. La Cremonese, soprattutto nel secondo tempo, accarezza il sogno di passare in vantaggio, ma uno strepitoso Joronen lascia tutto in equilibrio.

Dopo 6 minuti il primo brivido allo Zini: scambio ravvicinato nell’area grigiorossa, Pohjanpalo è il più rapido di tutti nel trovare la deviazione, Saro respinge con grande reattività. Per vedere il primo tiro della Cremo bisogna attendere il 27’ quando Buonaiuto apre il piattone da fuori area, ma Joronen blocca senza problemi. Ben più pericolosa la conclusione di Coda due minuti dopo: il numero 90 sgancia un missile dai 30 metri, Joronen però riesce ad alzare la traiettoria sopra la traversa, deviando in corner. Al 34′ la Cremonese fa girare palla al limite dell’area, Buonaiuto entra in area e prova un tiro di mezzo esterno, ma dopo una deviazione Joronen controlla senza patemi. Un minuto dopo sempre Buonaiuto ci prova da fuori, Joronen blocca in più tempi rischiando l’errore.

La ripresa si apre con una grande occasione per gli ospiti con Pierini che, direttamente da calcio di punizione, colpisce in pieno la traversa, la sfera viene poi deviata da Saro che sventa il pericolo. Al 57′ rispondono i grigiorossi con Vazquez che calcia a botta sicura, il muro del Venezia respinge a pochi passi dalla porta, l’azione poi prosegue con Sernicola che calcia a giro da fuori, ma Joronen si esalta e mette in corner. Al 66′ Coda calcia forte col mancino da posizione defilata, Joronen ancora attento. A venti dalla fine Stroppa prova a cambiare l’inerzia della gara cambiando il tandem d’attacco, inserendo Tsadjout e Ciofani per Vazquez e Coda. Al 78′ Zanimacchia calcia forte di mezzo esterno, Joronen si allunga e salva una conclusione che sarebbe finita nell’angolino. All’89′ cross di Sernicola, colpo di testa di Ciofani, Joronen blocca.

Con questo pareggio il Venezia mantiene il vantaggio dettato dalla posizione in classifica della regular season. La Cremonese per ottenere la massima serie dovrà vincere al Penzo domenica sera alle 20:30.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata