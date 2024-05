Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato il pareggio di questa sera allo Zini contro il Venezia: “Faccio i complimenti alla squadra che ha fatto una partita fisica contro una squadra più fisica di noi. Sarebbe dovuta andare meglio qualche giocata individuale negli ultimi metri. Abbiamo creato situazioni, la squadra ha mostrato maturità e condizione psicofisica importanti. Ora cercheremo di andare a Venezia a vincere la partita. Io credo che sarebbe potuta andare solo così per la partita disputata, con situazioni di tiri da fuori o calci piazzati. Nel primo tempo abbiamo messo qualche palla in ritardo, si poteva fare meglio qualche giocata individuale, ma la prestazione è stata importante”.

“E’ evidente che abbiamo creato e che avremmo potuto fare meglio – prosegue il mister – ma la squadra ha fatto una partita di livello, senza concedere ripartenze gratuite. Mi tengo la prestazione sperando di recuperare le forze. Non è semplice ma ci siamo. A noi è mancato lo spunto dei giocatori che hanno, nelle qualità individuali, queste caratteristiche. Abbiamo perso smalto con il passare dei minuti, ho cercato di mettere Tsadjout e Ciofani per avere più presenza in area di rigore. Abbiamo giocatori che stanno bene e che mi permettono di variare una situazione per evitare difficoltà. In questo momento vorrei rifare la stessa partita per attenzione e equilibrio, è difficile dominare il Venezia, le squadre si equivalgono nel campo, dobbiamo avere questa consapevolezza per sentirci dentro che gli episodi possono cambiare la partita”.

Su chi schierare a Venezia: “Non ve lo dirò mai. Penso che Pickel abbia caratteristiche per fare un certo tipo di partita, anche Buonaiuto può fare quel lavoro da mezz’ala di quantità. Ci cambia qualcosa la scelta delle punte. Vediamo cosa succederà, dobbiamo recuperare. Vedremo domenica mattina come staranno i giocatori”.

Cosa fare per evitare di perdere come a Venezia in campionato: “A Venezia abbiamo perso per due situazioni di attenzione, poi abbiamo preso in mano la partita dopo il gol. Avremmo meritato il gol nel finale, ma oggi abbiamo già fatto vedere che con un certo tipo di partita le cose possono andare nel modo giusto”.

