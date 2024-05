Luca Zanimacchia, uno dei grandi protagonisti della partita contro il Venezia, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, del match dello Zini: “Sicuramente abbiamo un po’ di amaro in bocca, ma c’è grande consapevolezza, questa partita ci ha dato tanti spunti positivi, sicuramente prepareremo bene la partita per il ritorno e faremo il massimo. Joronen ha fatto una grande parata, anche perché la palla è passata sotto le gambe del difensore. Ci sono anche gli avversarsi forti, il Venezia è una delle più forti insieme a noi. Secondo me il primo tempo è stato più equilibrato, nel secondo tempo abbiamo creato più noi, ma non siamo riusciti a far gol, speriamo di farlo a Venezia. Ora dobbiamo riposare mentalmente e fisicamente, poi avremo un giorno e mezzo per preparare la partita con grande serenità”.

© Riproduzione riservata