Si chiama “Il mio diario”, ed è un progetto realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con lo strumento dei personaggi a fumetti contribuisce all’educazione dei cittadini di domani. Questa mattina, nel cortile della scuola Capra Plasio, 200 piccoli studenti, diretti dal maestro Antonino Campisi, hanno dato il benvenuto alla polizia, intonando l’Inno d’Italia, dopodichè hanno assistito ad una lezione sulle attività che quotidianamente gli uomini e le donne della Questura di Cremona svolgono per garantire la nostra sicurezza. Con due ospiti d’eccezione: Barolo e Frida, i due labrador che fiutano armi, esplosivi e stupefacenti portati dall’Unità cinofila di Milano.

Come hanno spiegato i commissari capo Claudia Vismara, capo di Gabinetto della Questura di Cremona, ed Ester Esposito, dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale, Volanti e controllo del territorio, “l’obiettivo è quello di avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare da subito al rispetto delle regole e ai valori dell’amicizia e della solidarietà. Quest’anno la provincia di Cremona è stata selezionata per distribuire il diario della Polizia di Stato, arrivato all’undicesima edizione”.

Nel diario ci sono due protagonisti, i super eroi della legalità Vis e Musa, che nel corso dell’anno vivono una serie di avventure e sono accompagnati dai loro amici Lampo e Saetta, dalla pappagallina Gea e del gattino Cosmo. Tra gli interpreti figura anche il noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton, che offrirà a sua volta importanti contributi valoriali e di intrattenimento. Nel diario, mese per mese, sono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile, bullismo e cyberbullismo.

I bambini hanno mostrato particolare entusiasmo quando gli amici poliziotti hanno mostrato loro l’auto della Volante, di cui hanno potuto sentire i dispositivi acustici che servono per gli interventi di emergenza. Spazio, poi, alla dimostrazione dell’Unità cinofila antiesplosivo di Milano con il sovrintendente Maurizio Lucibello e l’assistente capo coordinatore Alessia Mattei, accompagnati da Barolo e Frida, che docilmente si sono lasciati accarezzare e coccolare dai bambini “Usiamo i cani”, hanno spiegato i due responsabili dell’Unità, “perchè hanno un fiuto eccezionale, 200 volte più di noi, li impieghiamo per aiutarci quando ad esempio le persone si perdono, o anche per trovare delle cose, come droga, esplosivi ed armi, perchè con il loro olfatto sentono l’odore della polvere da sparo contenuta nelle munizioni”.

Oggi i 200 studenti delle classi 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5 A e 5 B del Capra Plasio , e della 3 A e 3 B del Trento e Trieste erano accompagnati dalla dirigente scolastica Giovanna Maria Daniela Manzia e da una ventina di insegnanti.

Fino ad oggi il progetto ha consentito di raggiungere oltre 630.000 studenti di scuole pubbliche e paritarie.

Anche a Crema oggi il personale del Commissariato ha iniziato a distribuire le agende scolastiche.

Nei prossimi giorni, personale della Questura, Commissariato di Crema e delle specialità si recheranno negli istituti scolastici della provincia a distribuire le copie agli alunni delle classi terze.

