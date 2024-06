Tutto pronto a Cremona per i festeggiamenti del 2 Giugno in piazza del Comune – Stradivari dove il clou – con l’ammassamento dei reparti e la fanfara dei Bersaglieri – inizierà alle 11.15. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Cremona1 dalle ore 11,45.

A partire dalle ore 9, la cittadinanza potrà visitare gli stand che saranno appositamente allestiti in Piazza Stradivari da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, dell’Areu 118, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale di Cremona e della Polizia provinciale e dei Volontari di protezione civile, la cui esposizione si protrarrà sino al termine della cerimonia. Presso “SpazioComune” sarà presente una postazione allestita dalla Scuola secondaria di Primo grado “Antonio Campi” di Cremona, dove gli studenti illustreranno il progetto di ricostruzione del centro storico di Cremona attraverso il programma “Minecraft”, “visitabile” anche in forma immersiva con visori.

In questo modo, i cittadini potranno avvicinarsi alle diverse realtà istituzionali, prendendo visione nei diversi padiglioni espositivi del materiale informativo che verrà divulgato dagli operatori di ogni componente, nonché assistere alla simulazione delle attività e ad esibizioni dimostrative dei vari Corpi ed Enti.

