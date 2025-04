Terribile incidente nella notte sulla Paullese, a Cremona, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita. La vittima è Alberto Ricca, originario di Soresina ma residente a Cremona, dove viveva da solo.

L’uomo stava attraversando la rotonda all’incrocio con via Picenengo a bordo della propria moto, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Gli uomini della Polizia Stradale di Cremona, che hanno effettuato i rilievi, stanno cercando di ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente. Sembra che l’uomo abbia avuto un malore, ma solo ulteriori accertamenti consentiranno di avere un quadro più esatto di quanto accaduto. lb

