Un litigio per una questione di debiti è sfociato in un’aggressione oggi nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. A chiamare i carabinieri per valutare la situazione, è stato il personale sanitario intervenuto per medicare un 35enne colpito alla testa e sanguinante. L’uomo ha riferito ai militari della Radiomobile di avere avuto una discussione per dei soldi che gli erano dovuti, ma una volta rintracciata la controparte, questa di fronte ai carabinieri ha negato. La ferita, di lieve entità, è stata medicata e poi il 35enne è stato portato in codice verde al pronto socorso.

