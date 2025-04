E’ stata trasportata in elisoccorso, in codice giallo, alla Poliambulanza di Brescia una delle persone rimaste coinvolte nello scontro tra due automezzi avvenuto alle 12.30 di oggi lungo la strada tra Casalbuttano e Cignone. Due le persone ferite, una ragazza di 20 anni e un uomo di 44. A prestare soccorso, oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118; il ferito meno grave, smpre in codice giallo, è stato portato all’ospedale di Cremona.

