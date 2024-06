“Rivisitazione e creazione di nuove aree per lo sgambettamento dei cani: le attuali strutture sono spesso lasciate abbandonate e in centro non esiste nulla. Questo dimostra la poca sensibilità della Giunta Galimberti/Virgilio nei confronti degli animali domestici”. A sostenerlo è il candidato sindaco di centro destra Alessandro Portesani, secondo cui “l’esecutivo uscente si è dimostrato quanto meno molto distratto per la cura ai pet posseduti da migliaia e migliaia di cremonesi. Alcuni abitanti di quartieri hanno richiesto a Virgilio aree di questo genere non ricevendo mai neppure una risposta”.

“In città”, ha spiegato Portesani, “ci sono ora 11 aree che sono ovviamente troppo poche e quindi vanno implementate anche perché, ad esempio nel centro storico, non esistono. Quelle esistenti sono in condizioni precarie. Mancano cestini per la raccolta dei rifiuti e di altro. Quelli che ci sono versano in condizioni pietose: alcuni divelti. Assenti le torrette dell’acqua. Inesistenti i dispenser per i sacchettini per la raccolta delle deiezioni, che potrebbero essere anche a pagamento. In alcune non c’è neppure illuminazione e diventano terra di nessuno durante le ore serali e i mesi invernali. Ma il problema più grande è che spesso le stesse aree non sono utilizzabili perché i cancelli sono divelti o rotti e le recinzioni sono rotte. Metteremo mano anche a questo per venire incontro ai proprietari dei cani”.

“Molti cittadini e amanti degli animali”, ha proseguito il candidato sindaco, “ci hanno segnalato che alcune sono molto piccole, come quella del parco Rita levi Montalcini, e che al loro interno ci sono buche che consentono agli animali di fuggire creando pericoli anche per la circolazione dei mezzi e ovviamente per le persone. Quando piove si trasformano in veri e propri stagni. C’è poi il tema delicatissimo e urgente dell’erba alta. La non cura del verde può alimentare la comparsa dei forasacchi: spighe di alcune graminacee, che infilandosi nel naso o nelle orecchie dell’animale possono portarlo anche alla morte. A questo dobbiamo portare rimedio”.

