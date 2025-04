Ancora un incidente in via Eridano. E’ successo verso le 19, all’altezza della concessionaria Autotorino. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto. Due le persone rimaste ferite in modo lieve. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di un uomo di 56. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi.

