Giù tutte le Borse, un vero tracollo in questo lunedì nero. Con gli investitori che si preparano a un inizio di settimana di forti ribassi sull’onda delle politiche tariffarie del presidente Usa, Donald Trump. Fortissime le perdite in tutte le piazze, da quelle asiatiche a quelle europee. Ed è proprio l’Europa a bruciare, in sole tre ore, 890 miliardi. 9500 i miliardi inceneriti in tre giorni.

Ma come è stato possibile un simile tracollo? Secondo Carlo Cottarelli, economista alla guida dell’Osservatorio dei conti pubblici dell’università Cattolica, “l’annuncio di Trump è stato più forte di quello che si pensava, non soltanto nella sua entità perché colpisce tutti i paesi del mondo, ma anche per l’arbitrarietà con cui i dati sono stati determinati.

Nonostante siano chiamati dazi reciproci non hanno niente a che fare con i dazi che noi imponiamo sulle merci importate dagli Stati Uniti (Italia o gli altri Paesi) e sono stati calcolati con una formula rigida”.

In questo contesto l’Europa come si sta muovendo? “L’Europa ha proposto di offrire dazi zero sui beni importati dagli Stati Uniti, questo ci costa molto poco perché già adesso i dazi sono bassi. Nel documento pubblicato negli Stati Uniti c’è invece una marea di obiezioni alle regolamentazioni che noi abbiamo su vari prodotti; per esempio il fatto che a noi la carne gonfiata con gli ormoni non piace e questo darebbe uno svantaggio ai produttori americani. Ma alla fine non credo che basterà questa mossa di ridurre a zero i dazi per rabbonire gli Stati Uniti”.

Sb

© Riproduzione riservata