Si è svolto oggi, presso la sede di Confartigianato Cremona in via Rosario, il secondo incontro del progetto “Sentinelle nelle professioni”, organizzato da Confartigianato Imprese Cremona in collaborazione con il Soroptimist International Club locale. L’iniziativa, che ha visto una significativa partecipazione, è stata pensata per sensibilizzare e formare i professionisti del settore benessere sul delicato tema della violenza di genere.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali di Stefano Trabucchi, Presidente di Confartigianato Cremona, e di Marida Brignani, Presidente del Soroptimist International Club Cremona. Entrambi hanno sottolineato il valore fondamentale di costruire una rete di operatori preparati, capaci di intercettare situazioni critiche e di offrire un supporto concreto alle vittime.

Nel corso del convegno sono intervenuti autorevoli relatori del territorio cremonese. La dottoressa Francesca Co’, Responsabile del Pronto Soccorso di Cremona, ha descritto l’approccio che gli operatori sanitari adottano nell’accogliere pazienti vittime di violenza, illustrando le procedure e le strutture dedicate che garantiscono tutela e privacy.

Successivamente è intervenuta la dottoressa Elisa Uccellini, Assistente Sociale dell’ASST di Cremona, che ha approfondito l’importanza del sostegno psicologico e ha indicato quali siano i segnali da cogliere e gli approcci più adeguati da adottare con chi ha subito episodi di violenza.

Particolarmente significativo è stato l’intervento del colonnello Paolo Sambataro, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, che ha offerto una panoramica completa delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere attuate dalle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza cruciale del rapporto di fiducia che deve instaurarsi con le vittime.

Di rilievo è stato anche il contributo del maresciallo Barbara Santapà, che ha spiegato nel dettaglio l’approccio dell’Arma dei carabinieri nei confronti delle donne che si rivolgono alle forze dell’ordine, evidenziando l’importanza delle prime fasi di contatto per la gestione delle successive indagini.

L’incontro è stato un importante momento formativo e di confronto, grazie al quale i professionisti presenti hanno potuto acquisire strumenti concreti per intervenire efficacemente e indirizzare le vittime verso i servizi e le strutture competenti.

Confartigianato Cremona e Soroptimist International Club Cremona ribadiscono così il loro impegno attivo nella prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, auspicando che iniziative come questa possano contribuire a una maggiore consapevolezza sociale e a una risposta più efficace sul territorio.

