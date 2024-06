Si è parlato dell’impianto di biometano in corso di procedura autorizzativa in Provincia nel pomeriggio di sabato nel centro civico del Cascinetto, un’iniziativa della candidata sindaco Paola Tacchini (Movimento 5 Stelle)in coalizione con la lista civica Cremona Cambia Musica (capolista Francesca Berardi). Con loro Michel Marchi il sindaco di Gerre de Capiroli, che nel marso 2023 portò all’attenzione pubblica il progetto di A2A. “E’ la prima volta – ha esordito Marchi – che un tema sollevato dalla base, avviato dalla comparsa di uno striscione lungo via Bosco, entra in maniera così forte in una campagna elettorale”.

Marchi ha poi illustrato i passaggi tecnici ancora in corso e le osservazioni che il suo Comune e gli altri enti interessati stanno preparando in vista della prossima conferenza dei servizi programmata per il 18 Giugno presso il settore Ambiente della Provincia. Le integrazioni apportate da A2A al progetto iniziale costituisco, afferma Marchi, un vero e proprio progetto diverso da quello iniziale, ma non vengono considerate sufficienti a superare le forti riserve espresse in precedenza dai Comuni di Gerre e Bonemerse e dal Cominato di cittadini BiometaNO. Una posizione sposata fin dalla prima ora dai 5 Stelle e dalla candidata Tacchini, che ha passato in rassegna gli elementi critici di un impianto industriale di questa portata. gb

