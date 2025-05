“Ma cosa mi dici dici mai!”: al Centro Commerciale Cremona Po, sabato alle ore 16 arriva lo spettacolo di Topo Gigio. Proprio lui: l’originale. Uno spettacolo inedito che porta il celebre topo ad essere protagonista di un Tour Live nei Centri Commerciali, Outlet e Comuni, prodotto e organizzato da “Inscenando eventi su misura” su licenza di “Topo Gigio srl”.

Un grande ritorno: il topo più iconico della televisione italiana, creato da Maria Perego nel 1959 (la cui voce inizialmente è stata di Domenico Modugno) sale sul palco del Festival di Sanremo 2025 duettando al fianco di Lucio Corsi in una versione inedita di “Nel blu dipinto di blu”. Un momento unico che ha emozionato milioni di spettatori di tutte le età rimasti meravigliati dalla dolcezza di questa piccola star. La direzione del Centro Commerciale Cremona Po, la società di Gestione Uno G, e le proprietà Eurocommercial e Coop Lombardia hanno sin da subito creduto nel progetto, sposando i valori che il famosissimo topo porta avanti da sempre come il legame con il sociale.

“Topo Gigio è un personaggio che riesce a far vibrare intimamente la parte migliore di chi lo incontra. Topo Gigio è dolce, acuto e sagace. Messaggero di valori a lui tanto cari come: il rispetto, la famiglia, la cultura, la salute e l’ecologia. Questo spettacolo, oltre a far ballare e cantare tutti suoi fan, porta in dote il suo spirito virtuoso” afferma Andrea Banfi, titolare di Inscenando e uno degli animatori che hanno il privilegio di lavorare, dietro le quinte, per questo celeberrimo pupazzo. Topo Gigio è stato negli anni un simbolo di tantissime generazioni e vanta collaborazioni e incontri con vere e proprie star mondiali, da Luis Amstrong a Michel Jackson.

Per non parlare delle celebrità italiane con cui Topo Gigio ha avuto il piacere di collaborare, come Raffaella Carrà e Pippo Baudo, e il suo indimenticabile compagno di avventure Cino Tortorella in numerose edizioni dello Zecchino d’Oro. Recentemente Topo Gigio è stato ospite di programmi Tv come “Bella Ma’ ” con Pierluigi Diaco, “L’almanacco del giorno dopo” al fianco di Drusilla, “Domenica In” condotto da Mara Venier e il Festival di Sanremo con Lucio Corsi nella serata cover condotta da Carlo Conti. Proprio tra pochissimi giorni Topo Gigio sarà il portavoce ufficiale dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Topo Gigio è indubbiamente un personaggio che rappresenta la storia dell’Italia dagli anni 60 ad oggi, ha attraversato importanti cambiamenti storici e politici ed è sempre stato attuale e contemporaneo.

Andrea Gobbi, amministratore di Inscenando Eventi su Misura ci racconta che “L’idea di questo Tour Live, Topo Gigio Show, nasce dalla voglia di portare Gigio tra la gente, tra le generazioni che lo hanno conosciuto ed amato nel passato, fino ai bambini di oggi che lo hanno riscoperto da poco e fin da subito se ne sono innamorati. La Tv è da sempre stata la sua casa, e grazie a chi come noi crede in questo progetto, come il direttore del Centro Cremona Po Fabio Zanelli, sarà possibile vedere e incontrare dal vivo questa meravigliosa ed emozionante star.” Lo spettacolo, oltre a trattare i temi sopra citati, darà la possibilità al pubblico di conoscere, interagire e ballare con Topo Gigio. Uno spettacolo esclusivo con la voce originale in live del suo doppiatore Leo Valli. Al termine dello spettacolo ci sarà anche la possibilità di scattare una foto ricordo con la celebre star, portando a casa un ricordo.

