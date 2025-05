“Sono 29 i comuni della provincia di Cremona esclusi dal finanziamento previsto dal bando Lombardia Style, su 30 che hanno partecipato”: a dirlo è il consigliere regionale del PD Matteo Piloni, commentando la pubblicazione delle graduatorie del bando in questione.

Il motivo dell’esclusione? Secondo il consigliere Dem vi sono diverse concause: “Da un lato, le risorse esigue: solo 1.400.000 euro per valorizzare e rafforzare l’attrattività territoriale. Davvero troppo poche. Ma, ancor più penalizzante, è il meccanismo di valutazione che – ancora una volta – ha premiato l’ordine cronologico di presentazione delle domande, escludendo di fatto, a causa dell’esaurimento dei fondi, anche i progetti presentati in tempo ma successivamente ad altri. È quanto accaduto ai 29 comuni cremonesi: i loro progetti non sono nemmeno stati valutati nel merito. Ed è inaccettabile!”.

Il bando, spiega Piloni “è nato con l’obiettivo di valorizzare il turismo lombardo attraverso la promozione delle eccellenze locali e un’attività di marketing territoriale basata su raccolte fotografiche e video. Un’iniziativa importante, che però rischia di penalizzare proprio quei territori che più avrebbero bisogno di visibilità e sostegno, come i piccoli comuni”.

“Negli ultimi anni – prosegue Piloni – il turismo di prossimità è cresciuto significativamente, diventando una risorsa fondamentale per molte realtà locali. Per questo è necessario garantire un sostegno concreto anche a chi, pur avendo presentato domanda, è rimasto escluso per mancanza di fondi”.

“Come gruppo Pd in Consiglio regionale, in occasione dell’assestamento di bilancio, chiederemo lo stanziamento di ulteriori risorse, affinché i comuni oggi esclusi possano accedere ai finanziamenti e investire nella promozione del proprio territorio. E continueremo a chiedere l’abolizione del meccanismo del click day nei bandi regionali: premiare la velocità anziché il merito è intollerabile!” conclude Piloni.

I comuni esclusi sono: Palazzo Pignano, Piadena Drizzona, Calvatone, Isola Dovarese, Voltido, Casteldidone, Ostiano, Solarolo Rainero, Casalbuttano ed Uniti, Sospiro, Bonemerse, Cicognolo, Pieve D’olmi, Vescovato, Castelverde, Grontardo, Torre De Picenardi, San Giovanni in Croce, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Rivolta d’Adda, Dovera, Romanengo, Offanengo, Izano, Castelleone, San Bassano, Formigara, Grumello Cremonese ed Uniti.

