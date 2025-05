Altri 24 Daspo per i fatti accaduti durante la partita Cremonese – Brescia del 29 dicembre 2024: a deciderlo è stato il questore di Cremona, Ottavio Aragona, al termine delle attività di indagine.

L’attività istruttoria, che ha portato all’adozione dei provvedimenti, è stata svolta dalla Divisione Anticrimine, sulla base degli accertamenti info-investigativi svolti dalla Digos e della documentazione video fotografica prodotta dalla Polizia Scientifica.

Questi ulteriori 24 provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (Daspo) si vanno ad aggiungere agli altri 14 analoghi provvedimenti già emessi dal Questore nel mese di marzo, sempre nei confronti degli autori dei violenti scontri tra tifoserie verificatisi in occasione della disputa dell’incontro di calcio tra U.S. Cremonese e Brescia Calcio.

Nel complesso sono stati irrogati 120 anni di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, di cui 33 con obbligo di comparizione presso Uffici di polizia durante gli incontri di calcio delle relative squadre di cui risultano sostenitori.

Tra questi, 5 provvedimenti sono stati emessi in forma “aggravata” e sottoposti alla convalida dalla competente Autorità giudiziaria, in quanto prevedono anche prescrizioni accessorie, ossia l’obbligo di presentazione presso un Ufficio di polizia durante lo svolgimento delle gare calcistiche del Brescia Calcio.

Inoltre, per un tifoso del Brescia Calcio – soggetto recidivo già colpito nel corso degli anni da 5 provvedimenti di Daspo, emessi dai questori di altre province e sempre per fatti accaduti in occasione di incontri calcistici – è stata comminata la durata massima prevista dalla L. 401/1989, che regolamenta la misura di prevenzione del Daspo, ovvero 10 anni, con obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia per l’equivalente periodo temporale.

