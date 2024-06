C’è grande attesa per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. I cremonesi si dicono fiduciosi e sperano che i grigiorossi possano centrare l’obiettivo promozione nella sfida contro il Venezia. Ci sono i tifosi di vecchia data e quelli più giovani, tutti accomunati dall’amore per la stessa maglia, per gli stessi colori.

Riguardo i singoli giocatori, che potrebbero fare la differenza a favore della Cremonese, i nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Coda e Vazquez, ma c’è anche chi punta tutto sul capitano Daniel Ciofani.

Per tutti la città di Cremona merita di tornare nella massima serie del calcio italiano. C’è chi sottolinea anche l’importante restyling dello stadio Zini, diventato un vero e proprio salotto del calcio e attrezzato per poter accogliere la Serie A.

E poi c’è anche chi non sta più nella pelle e ha una gran voglia di festeggiare.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata