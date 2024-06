Appuntamento con i candidati del Partito Socialista Italiano per le elezioni comunali ed europee. Tino Boccasasso, candidato socialista per il Comune di Cremona, e Daria De Luca candidata nel collegio Nord Ovest per la lista Stati Uniti D’Europa, incontreranno i cittadini cremonesi martedì 4 giugno alle 16.45 presso la sala Spazio Comune in piazza Stradivari n. 7.

Parteciperanno all’incontro, moderato da Daniele Carotti, il candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Virgilio e il già senatore e membro della segreteria nazionale del PSI Gerardo Labellarte. L’incontro è aperto a tutti.

