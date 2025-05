270 minuti alla fine della regular season, una sfida prestigiosa in vista dei playoff. La Cremonese scende in campo alle 19:30 contro il Sassuolo, squadra che ha già conquistato l’aritmetica promozione in Serie A e che è ormai a un passo dalla vittoria del campionato.

Guai però a sottovalutare i neroverdi che, nonostante abbiano già raggiunto l’obiettivo stagionale, continuano a correre forte. A promozione acquisita infatti i ragazzi di mister Grosso hanno battuto Cesena prima e Carrarese poi, sempre con il risultato di 2-0. Il Sassuolo inoltre può contare su una rosa di primissima fascia, di categoria superiore, così come dimostrato dai risultati sul campo.

I grigiorossi però dovranno pensare ai propri obiettivi, senza farsi distrarre dalla potenza degli avversari. Sarà fondamentale soprattutto mantenere il quarto posto in classifica in vista dei playoff. In questo momento la Cremonese si trova a +4 sulla Juve Stabia, che però alle 15 scenderà in campo al Rigamonti di Brescia, una partita sulla carta favorevole.

Fare punti contro i neroverdi diventa, per questo motivo, determinante. Anche perché poi Bianchetti e compagni dovranno affrontare due trasferte più che insidiose, contro lo Spezia venerdì 9 maggio e a Pisa martedì 13 maggio.

C’è poi un altro fattore da non sottovalutare. All’andata i grigiorossi dominarono il Sassuolo al Mapei Stadium, rifilando un 4-1 che difficilmente sarà stato dimenticato dalla capolista. Tanti spunti, tanti giocatori di livello, nella splendida cornice dello Zini. Manca sempre meno al fischio d’inizio di una splendida serata di calcio.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata