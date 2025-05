Se domenica tocca alla Fanfara dei Carabinieri, sabato gara-1 della Superbike è stata preceduta da un’artista che Cremona conosce molto bene e apprezza sempre. E da uno strumento che qui è di casa: è stato il violino di Lena Yokoyama a intonare le note di Mameli prima del via. Per lei un rapporto con lo sport che consente di trovare un parallelismo anche tra atleti e musicisti, come conferma nell’intervista a CR1.

G.G. (video Marco Zambelli)

