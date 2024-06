Si è parlato di riforma del Terzo Settore e di legge antispreco ieri pomeriggio a teatro Monteverdi per l’iniziativa della lista per le Europee “Stati Uniti d’Europa” che schiera la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda. Con lei, Alessandra Franzi, candidata alle Europee; il segretario provinciale di IV Giovanni Biondi, i candidati della lista per le Comunali “Cremona sei tu” Annamaria Agazzi, Ivan Fumagalli e Angelo Guarneri; Maria Grazia Ventura, Davide Longhi, Denis Spingardi, Leopoldo Oneta.

In mattinata, Gadda aveva visitato le strutture di Civico 81, importante rete di cooperative sociali del territorio e poi la Latteria Soresina.

© Riproduzione riservata