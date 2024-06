“Sono contento di aver dato vita a una squadra con una significativa presenza giovanile che in questa fase preliminare si è già dimostrata attiva ed entusiasta di occuparsi dell’amministrazione pubblica.” Decisamente soddisfatto Albino Gorini, candidato sindaco della lista civica “Amo Grumello e il suo territorio”, che in queste settimane ha messo a punto, con i dieci candidati consiglieri, otto under40, il programma elettorale che sarà presentato nelle assemblee pubbliche che avranno inizio alle ore 21 nelle seguenti date: il 4 Giugno a Farfengo nella Sala comunale, il 5 a Zanengo nell’ex Asilo Folli e il 6 nel capoluogo nella Sala Conferenze di Cascina Castello. “Siamo convinti- continua Gorini- che Grumello possa tornare ad avere una bella vitalità come è successo in passato, grazie a idee semplici, e nello stesso tempo innovative, frutto di un costante coinvolgimento e ascolto della popolazione che porti a una fattiva collaborazione per il bene del paese. I candidati hanno scelto infatti di confrontarsi in una serie di incontri con le società sportive, con i gruppi di varie attività, privati cittadini … sulla base di una trasversalità che tocca tutti i settori della società, nella convinzione che i servizi debbano rispondere a tutti.”

La partecipazione attiva del paese sarà alla base dell’operato futuro della lista di Gorini: “Non vogliamo che il consiglio comunale sia visto solo come un momento decisionale riservato a pochi, ma piuttosto come la fase conclusiva di una fattiva apertura ai cittadini. Se eletti, infatti, pensiamo all’istituzione di commissioni miste, formate cioè da consiglieri e esperti delle varie materie, che mettono a disposizione della comunità le loro professionalità per ottimizzare la gestione della cosa pubblica.” Gorini sottolinea infine che nei quattro anni di presenza in consiglio come minoranza “Ci siamo distinti per aver chiesto approfondimenti, denunciato concrete attese dei cittadini delle frazioni, del capoluogo e delle cascine, richiesto momenti di partecipazione mai concessi. Siamo allenati e pronti ad animare un volano di attività, sollecitando le virtù e le competenze di tutti che purtroppo non sono state finora adeguatamente coinvolte.” Per quanto riguarda i progetti che vorrebbe realizzare, il candidato sindaco dice che è presto per indicarli, ma “Siamo convinti di avere un’idea chiara del paese che vogliamo, un’idea che costituisce la base per progettare le opere necessarie e cercare le coperture per perseguire l’obiettivo.”

