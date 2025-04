Giovedì 3 marzo i sindacati di polizia Siulp, Siap, Silp-Cgil, Coisp Mosap incontreranno il prefetto Antonio Giannelli sulle “criticità che derivano dall’accompagnamento, al fine dell’espulsione, dei cittadini stranieri scarcerati”.

“Premesso che in relazione agli accompagnamenti dei cittadini stranieri da espellere”, si legge nel comunicato, “vige la regola

che la forza di polizia della provincia che rintraccia il soggetto provvede al suo successivo accompagnamento, si riscontra invece che gli accompagnamenti dei cittadini stranieri scarcerati, indipendentemente dalla forza di polizia che li ha arrestati, sono tutti in carico al personale della Questura di Cremona. L’onere di dover sostenere in maniera esclusiva il peso degli accompagnamenti di tutti i cittadini stranieri scarcerati nella provincia di Cremona, sta creando sempre maggiori criticità per il personale della Questura di Cremona, impegnato ormai quasi quotidianamente, a rotazione, per questo tipo di servizio”.

Al prefetto, Nicola Gianfranco Ghisolfi, segretario provinciale del Siulp, Roberto Iaccarino, segretario provinciale Siap, Matteo Minelli, segretario provinciale Silp-Cgil e Claudio Sposito, segretario provinciale Coisp, chiederanno di individuare “possibili iniziative idonee, finalizzate a ripartire tale onere tra le varie forze dell’ordine presenti sul territorio cremonese”.

