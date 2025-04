Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, ha ricevuto a palazzo comunale alcuni ragazzi dell’associazione Accendi il Buio, accompagnati dalle loro educatrici.

L’incontro, al quale ha partecipato anche la dirigente del settore Politiche Sociali Eugenia Grossi, era parte del progetto “Tempo Libero” che l’associazione porta avanti da tempo per offrire ai bambini e ai ragazzi con autismo, e alle loro famiglie, esperienze di svago e di condivisione sul territorio, come laboratori, pizzate, visite guidate, pomeriggi con gli amici, uscite didattiche in cascina o week end fuori porta.

Luca, Andrea, Francesco, Kevin e Giulio, sono arrivati alle 17 in sala giunta e, subito dopo aver salutato il sindaco, hanno chiesto di poter proiettare un video con le immagini e le testimonianze dell’attività svolta lo scorso anno dal gruppo “Grandi”, formato da ragazzi con più di 14 anni. Il loro desiderio era quello di salutare per la prima volta il nuovo sindaco, presentandogli di persona i loro progetti e la loro realtà.

“Conosco da tempo – ha commentato Virgilio – Accendi il Buio, il Presidente Simone Pegorini, molti educatori, l’obiettivo e le finalità importanti che sono alla base dell’associazione. So bene il valore immenso che tutte le famiglie, insieme, hanno restituito, in termini di relazioni, scambio e sussidiarietà, alla nostra comunità. Oggi ho avuto il piacere di condividere un momento direttamente con i ragazzi: sono loro che ci ricordano ogni giorno l’importanza dei legami che per primi sono riusciti a costruire”.

