Piazza del Comune piena di cremonesi per la Festa del 2 giugno: un colpo d’occhio bellissimo tra il Torrazzo, le bandiere italiane e il cielo azzurro di una giornata speciale per tutta Italia. Presenti tutte le più alte cariche istituzionali, politiche e religiose che hanno assistito prima allo schieramento di tutti i corpi, poi silenziosamente all’alzabandiera e anche alla lettura del messaggio del Capo dello Stato, letto da una studentessa della scuola media Campi. Poi gli interventi delle autorità in primis del Prefetto Corrado Conforto Galli: “Grazie ai cittadini in piazza” ha detto “Il 2 giugno è una festa che accomuna tutti e non bisogna mai sottovalutarla, non solo per il suo significato storico ma perchè ha un significato profondo. Non è solo una parata tradizionale, ma bisogna viverla consapevolemente perchè si celebra l’essere parte di una comunità tradizionale”. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

