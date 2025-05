Il saper fare liutario cremonese fra i protagonisti di uno Speciale dedicato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà trasmesso a febbraio dalla tv statunitense WTHR affiliata alla NBC: la notizia è stata diffusa in queste ore sul profilo social del giornalista Scott Swan, appena rientrato a Indianapolis dopo un mese di tour trascorso in Italia con una troupe per registrare immagini e interviste da utilizzare il prossimo anno in un reportage turistico-culturale sui luoghi dei Giochi e dintorni.

Swan ha fatto tappa al Museo del Violino, dove accompagnato dal direttore generale Virginia Villa e dal conservatore Riccardo Angeloni ha raccontato il patrimonio civico liutario soffermandosi sugli strumenti dell’epoca d’oro creati da Stradivari, Guarneri e Amati.

A Palazzo dell’Arte ha incontrato anche il giovane violinista Stefan Stancic, che frequenta il Conservatorio Monteverdi e collabora con la Fondazione Museo del Violino per le audizioni; l’artista ha suonato nell’Auditorium G. Arvedi posando l’archetto sul pregevole Stradivari Vesuvio 1727.

La troupe ha visitato poi la bottega di liuteria del M° Mathijs Adriaan Heyligers, olandese di nascita ma cremonese d’adozione specializzato sia in costruzione sia in restauro, che ha rappresentato il trait d’union della tradizione con la liuteria contemporanea. Il giornalista americano era già stato a Cremona nel 2006 per i Giochi Olimpici Invernali di Torino, mostrando la collezione d’archi situata all’epoca a Palazzo Comunale accompagnato dall’allora conservatore Andrea Mosconi.

Federica Priori

