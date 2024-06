Il 4 Giugno 2024 alle ore 17 presso il Seminario Vescovile di Cremona verrà inaugurata la mostra “Omaggio all’Art Week” a cura degli studenti del Liceo Vida. La mostra rappresenta un tributo all’Art Week, andata in scena dal 18 al 26 Maggio 2024 a Cremona. Gli studenti, mettendo in campo la loro passione per l’arte contemporanea, hanno saputo cogliere gli elementi peculiari di artisti da loro selezionati, declinando e reinterpretando le diverse opere secondo il proprio gusto artistico. La mostra, che rimarrà esposta nei diversi spazi del seminario per 3 giorni, da luogo ad un percorso itinerante, un viaggio tra saloni, aule e giardini, in cui gli artisti per un giorno, oltre che a esporre l’opera contemporanea scelta, avranno l’opportunità di far conoscere il luogo della scuola ospitante, quale risorsa per il territorio. Un dialogo, quindi, tra contenuto e contenitore, nell’ottica di una compenetrazione artistica di entrambi gli elementi, le opere e l’edificio del Liceo e Seminario, già prezioso scrigno d’arte e di storia.

L’iniziativa si inserisce nel solco della più importante kermesse nazionale tenutasi a Cremona, che ha visto gli studenti del Liceo impegnati nella veste di ciceroni, guidati in lezioni ad hoc dai curatori dell’evento (Alessandra Marelli e Stefano Pirovano) guidati dai docenti Anna Maria Cecchini, Niccolò Giannelli, Alice Verdetti. L’esposizione sarà visitabile sino al 6 giugno, presso il Liceo Classico e Scientifico Vida, in via Milano 5.

