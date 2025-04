Sotto il sole primaverile di Piazza Duomo a Crema, ha preso il via la terza edizione della festa del salame nobile cremasco, l’omaggio ad uno dei prodotti d’eccellenza del Territorio.

Festa celebrata con la partecipazione della vicesindaca di Melun, Brigitte Tixier, che insieme al sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, hanno tagliato le fette di salame e di baguette, per onorare il prolungamento del gemellaggio firmato nelle ore scorse.

Sul palco presenti gli assessori Giorgio Cardile e Franco Bordo, quest’ultimo soddisfatto per la partecipazione della comunità cremasca alla mattinata, oltre alle istituzioni principali del Cremasco, tra cui il senatore Renato Ancorotti e i consiglieri regionali Matteo Piloni e Marcello Ventura.

“Siamo partiti alla grande – ha commentato Bordo – la giornata è già piena di persone, di gente e di turisti. Questo è un momento che valorizza non solo il prodotto, ma anche il valore del lavoro che ci sta dietro: dal mondo del settore primario, l’agricoltura, l’artigianato; fino al commercio. Tutti insieme stiamo valorizzando le attività del nostro Territorio”.

Durante l’inaugurazione, Brigitte Tixier, ha proposto un’idea imprenditoriale per rafforzare il gemellaggio della città francese con Crema: aprire dei negozi nelle due città con i prodotti tipici del comune gemellato: una proposta che Bergamaschi ha intenzione di prendere in considerazione.

“L’idea di Brigitte Tixier è interessante – ha ammesso il primo cittadino di Crema – in ottica di valorizzazione reciproca dei prodotti: non solo Salva e Brie, ma anche il salame e le altre tipicità delle due città. Questo suggerimento dovrà essere sondato con l’ausilio delle nostre categorie economiche, che ci supportano sempre in modo importante”.

“La Festa del Salame Nobile Cremasco si conferma un appuntamento di grande rilievo per la promozione delle tradizioni e dell’eccellenza gastronomica lombarda. Questo evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il legame profondo tra territorio, cultura e sapori autentici, valorizzando il patrimonio enogastronomico e sostenendo concretamente l’economia locale.” È quanto dichiara il Consigliere Regionale Riccardo Vitari, presente alla manifestazione, sottolineando l’importanza di iniziative che contribuiscono a rafforzare l’identità delle comunità lombarde.

“Non si tratta solo di esaltare un prodotto tipico di alta qualità, ma di riconoscere il valore culturale, sociale ed economico di una tradizione che affonda le sue radici nella storia del territorio. Eventi come questo permettono di riscoprire il significato profondo delle nostre radici, di farle conoscere alle nuove generazioni e di promuovere un modello di sviluppo locale sostenibile e identitario.”

Vitari ha inoltre evidenziato il ruolo strategico di Regione Lombardia nel supportare manifestazioni che puntano sulla qualità e sull’unicità delle produzioni tipiche: “La Regione è al fianco di queste realtà perché crede fortemente nel valore delle filiere corte, delle produzioni artigianali e del turismo enogastronomico come motori di crescita per i nostri territori. Sostenere eventi come la Festa del Salame Nobile Cremasco significa investire in cultura, economia e coesione sociale.”

Il Consigliere ha infine rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai produttori, ai volontari e a tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono ogni anno al successo di questa manifestazione.

“La Festa del Salame Nobile Cremasco – conclude Vitari – è un esempio virtuoso di come le tradizioni possano essere un valore vivo, condiviso e capace di generare futuro. Come istituzioni, continueremo a sostenere queste esperienze, perché sono il cuore pulsante della nostra Lombardia.”

