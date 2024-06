La Cittadella del benessere animale, ma anche un pronto soccorso veterinario e l’ambulanza per animali in collaborazione con le associazioni.

Il benessere animale al centro del programma del candidato sindaco del centro sinistra Andrea Virgilio, che ha dichiarato: ““Sono moltissime le famiglie cremonesi che hanno al loro interno animali da compagnia. L’attenzione al benessere degli amici a 4 zampe è segno di civiltà. Avvieremo un confronto con i veterinari per favorire l’apertura di un pronto soccorso animale, raccogliendo le istanze da tempo espresse non soltanto dalle associazioni di volontari, ma anche dagli stessi cittadini.

Nonostante le difficoltà evidenziate anche dall’Ordine dei veterinari per la presenza di strutture e servizi analoghi nel raggio di 40 chilometri dalla città, e nonostante non si tratti di un servizio di competenza del Comune, ci impegneremo a costruire un dialogo e le necessarie interlocuzioni affinchè anche Cremona possa dotarsi di un servizio essenziale come questo”.

“Al progetto del pronto soccorso”, ha proseguito Virgilio, “si affianca però necessariamente quello della dotazione di ambulanze per animali. Accanto a questo obiettivo ambizioso serve infatti garantire un servizio di trasporto degli animali nei pronto soccorso vicini per chi non è autonomo o in grado di raggiungerli. Per questo sosterremo le associazioni che chiedono l’introduzione delle ambulanze, stipulando con loro dei protocolli di intesa per la gestione del servizio e individuando degli spazi di nostra proprietà da lasciare a loro disposizione”.

Sempre nell’ottica del benessere animale c’è poi il progetto della Cittadella: un’area che sorgerà in via Brescia e comprenderà la nuova oasi felina, che potrà diventare un punto di riferimento per la gestione delle numerose colonie di gatti in città, ma anche un forno crematorio per animali realizzato da Aem e un terreno destinato alla sepoltura degli animali. I lavori, già in fase di realizzazione, saranno conclusi nei prossimi mesi.

“Ultimo punto, non meno importante”, ha concluso Virgilio, “continuare a svolgere un’attività di sensibilizzazione per educare, in ogni contesto, sociale e istituzionale, al rispetto e alla cura degli animali. Anche per questo modificheremo il regolamento del benessere animale attualmente in vigore, inserendo il divieto di utilizzo di animali negli spettacoli circensi. Recentemente l’amministrazione ha ricevuto dall’Associazione Nazionale Veterinari il riconoscimento di città pet-friendly. Segno dell’attenzione che abbiamo avuto ma che dovremo sempre avere, anche in futuro, per i nostri amici animali”.

