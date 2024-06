Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica organizzate dalla Prefettura, che hanno visto in un’atmosfera condivisa di festa nazionale una significativa partecipazione istituzionale, dopo la lettura del saluto del Presidente della Repubblica, gli interventi del Signor Prefetto e del Presidente della Provincia, abbiamo purtroppo dovuto assistere ad un inopportuno intervento del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

Ad un certo punto del suo discorso, infatti, ha abbandonato il doveroso carattere istituzionale e si è lasciato andare ad improprie e disdicevoli esternazioni politiche di parte, utilizzando in malo modo l’opportunità di potersi esprimersi davanti alla platea presente per celebrare il 2 giugno, quasi fosse in un suo comizio di partito!!

Molti dei presenti che hanno assistito alle celebrazioni, hanno colto con disappunto questa mancanza di rispetto istituzionale da parte del Sindaco Galimberti, un comportamento che riteniamo corretto stigmatizzare.

Concludiamo con un consiglio non richiesto al sindaco Galimberti: quando vuole fare discorsi o interventi elettorali, si prenoti una sala o una piazza pubblica, si prenda un microfono, convochi le persone e dica tutto quello che vuole, ma non strumentalizzi il suo ruolo di Primo Cittadino per fini politici personali o di partito.

Marcello Ventura, Fratelli d’Italia

Simone Bossi, Lega Cremona

Tiziano Filipponi, Lega Crema

Gabriele Gallina, Forza Italia

Giuseppe Trespidi, Udc

Ciro Ancorotti, Noi Moderati

Tommaso Cabrini, PLI

Giuseppe Bruno, Pensionati

Cristiano Beltrami, Novità a Cremona

© Riproduzione riservata