“Cremona: hub delle nuove tecnologie per la produzione di energia pulita”. È questo il titolo dell’incontro promosso dalla lista di Forza Italia, UDC, Noi Moderati e PLI Lunedì 3 giugno alle ore 17 presso la sede del Comitato Elettorale della coalizione di centrodestra in P.zza Roma 6.

Cremona è una delle città con il più alto tasso d’inquinamento d’Europa. Per queste ragioni vorremmo che il nostro territorio possa diventare un vero e proprio hub delle nuove tecnologie per la produzione di energia pulita. Presente l’On. Luca Squeri componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati e Responsabile Nazionale Energia di Forza Italia. L’incontro verrà introdotto e moderato da Carlo Malvezzi, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Cremona.

Concluderà i lavori Alessandro Portesani, candidato Sindaco della coalizione del centrodestra

