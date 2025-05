Riconoscere le situazioni di pericolo e impare a gestirle sia a livello fisco che psicologico, con il supporto e l’aiuto di esperti.

Primo appuntamento, nella mattina di sabato, in piazza del Comune a Sospiro per il corso di difesa personale, organizzato dalla Pro Loco locale in collaborazione con l’ASD 10° Guastatori.

Il ciclo di incontri, gratuito e aperto a tutti, vede come particolari destinatari le donne, di Sospiro e non, anche a causa del clima di crescente insicurezza di questo particolare momento storico.

Parole d’ordine: prevenzione e consapevolezza.

“Il corso – ha affermato Antonio La Regina, vicepresidente dell’Asd 10° Guastatori – è strutturato per offrire quante più informazioni e nozioni possibili per rendere consapevoli le persone che esistono diverse soluzioni per cercare di arginare questa problematica, che assume oggi dimensioni sempre più importanti. Si parte dalla prevenzione: riconoscere le situazioni di pericolo è il primo passo per evitarle”.

Il primo incontro è stato informativo e conoscitivo: dopo i saluti istituzionali, sul tema sono intervenuti la dottoressa Nicoletta Porta, psicologa e sessuologa, e il maestro di difesa personale Roberto Ghetti.

“Io mi occupo della parte psico emotiva – ha affermato Porta -. La violenza sulle donne è un tema di cui sentiamo parlare ormai quotidianamente. Incontrare donne, e ragazze, è utile per sensibilizzare, riflettere e diventare più consapevoli: magari si sta subendo della violenza (magari verbale, economica; non necessariamente fisica) e non ce ne rendiamo conto. Ciò che però serve capire è che non si è soli: bisogna chiedere aiuto“.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà poi altri due incontri pratici, giovedì 15 e giovedì 22 maggio, nella palestra comunale di Sospiro.

La partecipazione è libera, su prenotazione.

