Cremona torna a esplorare le sue radici storiche e culturali con il convegno “Cremona città di legno e argilla”, un appuntamento che si terrà il 17 maggio alle 16.00 presso la Sala Puerari di via Ugolani Dati, 4. L’incontro, promosso dall’Inner Wheel Club di Cremona, è l’occasione per approfondire il legame della città con i materiali che ne hanno plasmato l’identità: il legno e l’argilla.

Il convegno, giunto alla sua decima edizione, sarà curato e moderato dal Professor Riccardo Groppali, figura di spicco nel panorama culturale locale. Grazie alla partecipazione di illustri relatori, verranno esplorati temi che spaziano dalla storia delle costruzioni romane fino alla vita rurale della campagna cremonese.

Questi i relatori e i temi trattati:

Riccardo Groppali aprirà i lavori con il tema “Alberi nei filari e nei boschi cremonesi” , analizzando il ruolo delle piante nel paesaggio e nell’economia locale.

aprirà i lavori con il tema , analizzando il ruolo delle piante nel paesaggio e nell’economia locale. Gianluca Mete illustrerà come costruivano i Romani, svelando le tecniche e i materiali che hanno reso immortali le loro opere.

illustrerà come costruivano i Romani, svelando le tecniche e i materiali che hanno reso immortali le loro opere. Fulvio Stumpo parlerà de “Il regalo del Po” , approfondendo il legame tra il grande fiume e la storia di Cremona.

parlerà de , approfondendo il legame tra il grande fiume e la storia di Cremona. Marco Ermentini ci condurrà alla scoperta di “Mattoni e travi: toccare la materia viva delle costruzioni” , un viaggio tra tradizione e innovazione architettonica.

ci condurrà alla scoperta di , un viaggio tra tradizione e innovazione architettonica. Giovanni Gusberti chiuderà con un intervento su “Legna per scaldarsi e cucinare nella campagna cremonese”, raccontando il valore del legno come risorsa essenziale per la vita quotidiana.

L’ingresso al convegno è libero e aperto a tutti. Al termine verranno distribuiti gratuitamente gli atti del convegno ai partecipanti.

© Riproduzione riservata