Con la diagnosi, la vita del malato di Parkinson e quella della sua famiglia si trasformano in una maratona piena di ostacoli. Questa maratona può risultare meno gravosa con l’aiuto di altre persone o istituzioni che possano offrire sostegno al parkinsoniano ed alla sua famiglia.

Da questa metafora nesce l’idea della corsa “a beneficio dei parkinsoniani e delle loro famiglie”, che a Cremona è diventata una bella tradizione negli ultimi anni, con La Tartaruga Odv – Associazione cremonese Parkinson e disturbi del movimento – sempre in prima linea.

Circa 130 persone si sono date appuntamento alle Colonie Padane, domenica mattina, per dare il proprio contributo e partecipare ad una corsa di sei chilometri – per alcuni passeggiata – solidale e non competitiva. Maglietta verde griffata e via: dalle autorità ai comuni cittadini, un fiume colorato ha animato la zona Po cremonese e aiutato, concretamente, le iniziative de La Tartaruga Odv.

