Debora Serracchiani, già deputata del Pd, a Cremona questo pomeriggio per un incontro pre-elettorale organizzato dalla segreteria cittadina coordinata da Roberto Galletti. Ritrovo e cena presso il Centro civico del quartiere Zaist dove ad attenderla c’erano gli assessori Maura Ruggeri, Simona Pasquali, Luca Burgazzi, diversi consiglieri e iscritti.

L’ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed ex europarlamentare ha parato dell’importanza del voto alle Europee per fermare l’avanzata delle destre. “C’è il rischio che al Parlamento Europeo possano andare i sovranisti, quelli che l’Europa non la vogliono. Noi crediamo in un’Europa più forte, coesa, sociale. Un’Europa che pensi agli europei come è avvenuto con la pandemia, e come con le grande scelte fatte in questi anni, ma che richiedono un’Europa ancora più forte. Non possiamo più farne a meno”. Per le amministrative, pieno sostegno a Andrea Virgilio: “vogliamo insistere sullo sviluppo, al crescita, sul buon lavoro e al buona amministrazione e soprattutto sui lavori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sono un volano vero, per una società più giusta, che riesca a crescere ma senza dimenticare nessuno”.

Inevitabili poi i passaggi su altri temi nazionali, dalla riforma della Giustizia al premierato.

