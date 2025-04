Ruben Maffini e Alice Saldi, di quarta A Grafica e Comunicazione dell’I.I.S. “Luigi Einaudi” sono tra i vincitori del concorso “Talent Scout”, indetto dal Gruppo Giovani Industriali e dalla Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con l’Informagiovani del Comune. L’esperienza, rivolta ai ragazzi del penultimo anno delle superiori, punta a creare un collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro.

Gli alunni saranno premiati il prossimo 11 aprile, alle ore 10:30, presso la sede dell’Associazione industriali in piazza Cadorna 6. Il progetto si è articolato in un lungo percorso partito in ottobre, con la stesura di un elaborato, attraverso il quale i candidati hanno dovuto spiegare come un adolescente possa essere un cittadino attivo e dare un apporto concreto alla società.

Sono seguiti incontri motivazionali e di formazione per valutare competenze e punti di forza dei partecipanti. Gli studenti hanno imparato a stendere il proprio curriculum vitae in vista dell’esperienza finale: la simulazione di un colloquio di assunzione.

