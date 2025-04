Chi per i musei, chi per il buon cibo; altri ancora per le sue tranquille bellezze.

Tante ragioni ma una certezza: Cremona rimane attrattiva e si sta facendo, poco a poco, sempre più conoscere anche fuori dagli stretti confini lombardi.

Lo sanno bene i tanti turisti che, lo scorso weekend, approfittando di alcune primaverili giornate di sole, hanno riempito le vie del centro.

Cartine e zaini in spalla, in famiglia o in comitiva, tutti pronti per godersi, scoprire e riscoprire gli scorci che la città del Violino riesce a regalare, talvolta in maniera inaspettata.

Il turismo di prossimità la fa da padrone, anche se qualcuno è arrivato in città scavalcando i confini nazionali.

Il servizio di Andrea Colla

