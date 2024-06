Cremona saluta e ringrazia il prof. Giuseppe Micocci. Colonna portante dell’istituto alberghiero Einaudi, dopo 21 anni ha chiesto e ottenuto il trasferimento in Puglia, sua terra d’origine. Per questo motivo nel pomeriggio di oggi un nutrito gruppo di studenti ed ex studenti dell’Istituto Einaudi gli ha voluto fare una sorpresa, con un raduno improvvisato in piazza del Comune. Per l’occasione tanti abbracci e foto ricordo. Grande commozione e sorpresa da parte del prof. Micocci, che negli anni è stato punto di riferimento dell’istituto anche nell’ambito di diverse collaborazioni con enti e istiutizioni di Cremona e provincia.

Giovanni Rossi

