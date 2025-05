Suona altre tre volte l’Inno d’Italia al Cremona Circuit: per Roberta Ponziani che vince gara-1 del Mondiale femminile, e per Nicolò Bulega, che si prende gara-1 della Superbike, ottenendo così 25 punti in graduatoria mondiale che consolidano la sua leadership. E infine per Stefano Manzi, che trionfa in Supersport.

Dopo il tris di Petrucci, insomma, l’Acerbis Round conferma di portare molto bene al tricolore. Un ottimo viatico sulla giornata clou di domenica, quando alle ore 11 si correrà la Superpole race (10 giri, 12 punti in palio al primo per la Superbike), alle 12.45 gara-2 del femminile (12 giri, 25 punti alla prima), alle 14 gara-2 della Superbike (23 giri, 25 punti al primo) e alle 15.15 gara-3 della Supersport (20 giri, 25 punti al primo).

G.G. (video Max Gabbiani, Marco Zambelli, Davide Capelli)

