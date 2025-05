Per il grande cinema di Cr1, dedicata per il mese di maggio a Bogart, e che questo week end andrà in via straordinaria nella serata di sabato anziché in quella di domenica, questa sera alle 21 andrà in onda “L’ammutinamento del Caine”.

E’ un film del 1954 di Edward Dmytryk, ispirato all’omonimo romanzo scritto da Herman Wouk nel 1951.

Racconta di un comandante con i nervi logorati da anni di guerra, che prende il comando di un dragamine sul fronte del Pacifico. Per coprire le sue debolezze, si comporta da tiranno con l’equipaggio.

Durante un tifone, il suo secondo si ammutina e viene deferito alla corte marziale, ma un abile difensore riesce a farlo assolvere, mettendo in croce il comandante.

