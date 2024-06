Primo verdetto al Concorso Città di Cremona, il Premio internazionale di esecuzione violinistica promosso da Museo del Violino e Fondazione Arvedi Buschini.

Alla fine della prima prova, quella per violino solo, la giuria presieduta da Sergej Krylov ha ammesso alla seconda prova i seguenti concorrenti: Nurie Chung (Corea del Sud), Alexander Goldberg (USA-Italia), Kokoro Imagawa (Giappone), Elias David Moncado (Germania), Hinano Ogihara (Giappone), Aoi Saito (Giappone), Yuki Serino (Italia-Giappone), Shaoheng Zhong (Cina).

La competizione comincia dunque a entrare nel vivo. Saranno questi “magnifici otto” a cimentarsi con la prova per violino e pianoforte che si sviluppa, sempre in Auditorium Arvedi, nelle giornate di giovedì e venerdì. Le prove sono aperte al pubblico con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

I giovanissimi talenti dell’archetto suoneranno con l’accompagnamento dei due pianisti del Concorso: Monica Cattarossi e Roberto Arosio. Il verdetto è frutto del confronto della giuria presieduta da Krylov e composta da maestri di chiara fama quali Pierre Amoyal, Ksenia Milas, Alessandro Quarta, Massimo Quarta, Oleksandr Semchuk, Kyoko Takezawa, Anna Tifu, Kirill Troussov.

La giuria ha votato anche uno dei premi speciali, quello per la miglior esecuzione del brano per violino solo Inside commissionato dal Concorso al compositore Stefano Delle Donne: ad aggiudicarselo è il cinese Shaoheng Zhong.

La seconda prova sarà spettacolare anche per il pubblico, in particolare per gli appassionati della musica cameristica. Si potranno infatti ascoltare capolavori classici come le Sonate per violino e pianoforte di Beethoven, le ultime Sonate di Mozart, le Sonate di Schubert, Schumann e Brahms, e poi gioielli del Novecento storico di Poulenc, Fauré, Debussy, Ravel, Prokofiev.

Nella giornata di giovedì sono previste le prove di Nurie Chung, Alexander Goldberg, Kokoro Imagawa ed Elias David Moncado. Venerdì toccherà a Hinano Ogihara, Aoi Saito, Yuki Serino e Shaoheng Zhong.

Questi gli orari: mattino 9,30-12,30; pomeriggio 15-18. Venerdì sera si saprà chi passa all’attesa finalissima di domenica (ore 15) nella quale i concorrenti suoneranno come solisti con la Lithuanian Chamber Orchestra diretta dallo stesso Krylov.

